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  4. GÜNCELLEME - Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

21.09.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da iki katlı ahşap binada çıkan ve çevredeki üç binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın daha sonra ahşap binanın yanındaki biri ahşap, üç binaya daha sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde yaşayan Seval (86) ve Orhan Kök'ü (63) kurtardı. Yangının sıçradığı diğer binadakiler de tahliye edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı ahşap bina tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı diğer ahşap bina da kullanılamaz hale geldi.

Yangından etkilenen diğer iki binada ise hasar oluştu. İtfaiyenin çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de katıldığı enkazdaki soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Beykoz Belediyesi ekiplerinin evleri yanan Seval ve Orhan Kök'ü bir otele yerleştireceği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Metin Soylu, dumanların yükseldiğini görünce yangın çıkan binaya koştuğunu belirterek, "Bir yaşlı teyzenin çığlıklarını duydum. İtfaiyeyi aradım. Teyze içeriye doğru kaçtı. İçerideki oğlu bağırınca ben de içeriye girdim. Boğazımı duman yakınca çıkmak zorunda kaldım." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yanan eve girdiğini aktaran Soylu, "Teyzeyi dışarıya çıkardılar. Teyzeyi çıkardıktan sonra alevler bir anda parladı. Teyzede bir sıkıntı yoktu. İki kişi çıkardık, yaşlı teyze ve oğlunu. Durumları iyiydi." diye konuştu.

GÜNCELLEME - Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Beykoz İtfaiye

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