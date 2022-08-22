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GÜNCELLEME - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

22.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI VE YANGININ KONTOL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Ekinyolu Jandarma Karakolu'nda eğitim atışı sırasında merminin sekmesi sonucu meşelik ve otluk alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, polis ve İl Özel İdaresi ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

4 TOMA, Bingöl ve Ilıcalar beldesi belediyelerine ait 3 araç, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, greyder, sulama aracı ve 55 personel tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle 10 dönüm arazi zarar gördü.

GÜNCELLEME - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

VALİLİK AÇIKLAMASI VE YANGININ KONTOL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı

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