GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 110 personelle karadan müdahale edildi.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin ilk müdahaleyi 3 dakika içinde yapmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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