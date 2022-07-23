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GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

23.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 110 personelle karadan müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin ilk müdahaleyi 3 dakika içinde yapmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

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