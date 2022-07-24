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GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

24.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale edildi.

Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan ve 3 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

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yangın Çanakkale

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