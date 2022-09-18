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  4. GÜNCELLEME - Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

18.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın çeşme

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