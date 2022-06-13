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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

13.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 11 kişiye, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti, 2'si hastaneye kaldırıldı DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik ürün üreten fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

OSB'de 2003 yılında kurulan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ile AFAD ekibi sevk edildi.

Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor.

Dumandan etkilenen 11 kişiye, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti, 2'si hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek veriyor.

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

- Dumandan etkilenen 11 kişiye, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti, 2'si hastaneye kaldırıldı DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Diyarbakır

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