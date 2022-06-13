GÜNCELLEME - Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

OSB'de 2003 yılında kurulan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

- Dumandan etkilenen 11 kişiye, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti, 2'si hastaneye kaldırıldı DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

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