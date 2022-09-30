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GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

30.09.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ERZİNCAN VALİSİ MEHMET MAKAS'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Tercan'daki depremin ardından görevlilerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Tercan ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. Ekipleri bölgeye gönderdik, kontroller devam ediyor." dedi.

GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN VALİSİ MEHMET MAKAS'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzincan Tercan

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