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  4. GÜNCELLEME - Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

GÜNCELLEME - Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

19.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, polislere silahla ateş eden şüpheli G.G'nin, bugün Başakşehir'de 2 kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğünü, 2 kişiyi de yaraladığını bildirdi İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş edilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları iki kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada, 2 şüpheli şahıstan G.G. (32) tarafından silahla açılan ateş sonucu polis memurları yaralandı.

Saldırganlar yaya olarak kaçarken, haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yere attığı poşette mermiler buldu.

Sokakta park halindeki, mermiler isabet eden bir araç da zarar gördü.

- Saldırganların kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerinde basın mensuplarına açıklama yapan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, rutin uygulama sırasında polis memurlarının kimlik istediğini belirterek, "Kaldırımda kimliklerini çıkarırken ateş ettiler. Polisler yaralandı. 2 kişi yaya olarak kaçtı." dedi.

Bu arada, olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüsünde, saldırganların olayın ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor. Koşan saldırganlardan birinin içinde mermi bulunan poşeti yere attığı da görülüyor.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan yaralı polislerden Ozan Kurutaç'ın sağ çenesinden mermi girdiği ve durumunun ağır olduğu, sol yanağında sıyrık olan Özgür Karagöz'ün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- "Yaralı polislerden birinin hayati tehlikesi var"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan emniyet ekibine, kimlikleri sorulan 2 şüpheliden biri olan G.G. tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda 2 polis memurunun yaralandığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü, S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. 2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

GÜNCELLEME - Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

- İstanbul Valiliği, polislere silahla ateş eden şüpheli G.G'nin, bugün Başakşehir'de 2 kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğünü, 2 kişiyi de yaraladığını bildirdi İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

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