İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı. Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi. - Kurtarma çalışmaları sürüyor Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, teknenin battığı Uçburun sahili civarında helikopter ve Sahil Güvenlik botlarıyla kayıp göçmeni arama çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarılan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri sürüyor. Göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden 5 düzensiz göçmenin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

- Kaybolan bir düzensiz göçmen için arama çalışması başlatıldı ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü