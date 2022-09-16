YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

16.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaybolan bir düzensiz göçmen için arama çalışması başlatıldı ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.

- Kurtarma çalışmaları sürüyor

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, teknenin battığı Uçburun sahili civarında helikopter ve Sahil Güvenlik botlarıyla kayıp göçmeni arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri sürüyor. Göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan, hayatını kaybeden 5 düzensiz göçmenin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

- Kaybolan bir düzensiz göçmen için arama çalışması başlatıldı ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir çeşme

İzmir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:23
Yatsı
20:40
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

200 milyonda bir! 1 beklerken 3 oldu, erkek beklerken kız doğdu

200 milyonda bir! 1 beklerken 3 oldu, erkek beklerken kız doğdu

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.