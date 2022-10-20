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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

20.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ömer Faruk Coşkun: - "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 8,31 kilometre derinlikte meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

- Vali Ömer Faruk Coşkun: - "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

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deprem Kahramanmaraş afad

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