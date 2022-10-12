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GÜNCELLEME - Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

12.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN 3'ÜNÜN TABURCU EDİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Karabük'te 4 katlı binada doğal gazdan kaynaklanan patlama sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada Galip Durdu ile yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, "Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız." dedi.

Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı.

Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, "Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. Önce kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var." diye konuştu.

Öte yandan AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de binada inceleme gerçekleştirdi.

Yaralılardan Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) tedavilerinin ardından taburcu edildi, patlamanın olduğu dairede yaşayan Galip Durdu ise Kocaeli'deki hastaneye sevk edildi.

GÜNCELLEME - Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

YARALILARDAN 3'ÜNÜN TABURCU EDİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralandı

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patlama Karabük doğal gaz bina yaralı

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