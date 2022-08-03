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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

03.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kişi hastanede hayatını kaybetti YARALI KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DİĞER AYRINTILAR EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Zekeriya Hatipoğlu (67) ile eşi Rukiye Hatipoğlu'nu (65) dışarıya çıkardı.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Zekeriya Hatipoğlu, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis evde inceleme yaptı.

Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hatipoğlu'nun yatağa bağımlığı olduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

- Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kişi hastanede hayatını kaybetti YARALI KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DİĞER AYRINTILAR EKLENDİ

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