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GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

25.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Tepecik Mahallesi Ölmezler Sokak'ta su kaydırakları ve havuz üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ettikleri alevleri söndürdü.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

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yangın

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