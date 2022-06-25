GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Tepecik Mahallesi Ölmezler Sokak'ta su kaydırakları ve havuz üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri, ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ettikleri alevleri söndürdü.
Yangın, fabrikada hasara yol açtı.
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ
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