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GÜNCELLEME - Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü

28.07.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinayet zanlısı, Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde giden sürücüyü başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vuruldu.

Seçgin'in vurulmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düşerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Seçgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara istikametindeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkisinden yan yola vererek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 1 boş kovan buldu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.Ç'nin, Sakarya'da olduğunu belirleyen ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenledi.

Şüpheli A.Ç, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda, cinayette kullandığı silahıyla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Kocaeli emniyet ekiplerine teslim edildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü

- Cinayet zanlısı, Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü
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cinayet Kocaeli silahlı saldırı

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