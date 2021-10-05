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GÜNCELLEME - Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

05.10.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalınayak Mahallesi'ndeki hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin duyulduğu fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle alevler büyüdü. Ekipler, dumanın yoğunlaşması sebebiyle işletmenin çevresinde önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını iş makinesiyle yıkarak alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de hurda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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yangın Mersin

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