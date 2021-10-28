GÜNCELLEME - Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

HAKKARİ/ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, bugün, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

- Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Harun Çalışkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 28 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

- Hakkari'de tören

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak tören düzenlendi.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Çalışkan'ın cenazesi, buradan memleketi Samsun'a uğurlanacak.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.