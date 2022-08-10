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GÜNCELLEME -Sağanak, Silivri'de su baskınlarına neden oldu

10.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak dolayısıyla su basan yerler ekipler tarafından temizlendi TEMİZLEME ÇALIŞMALARI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle su basan yerler, ekipler tarafından temizlendi.

Kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı etkili olan yağış, Silivri bölgesinde aralıklarla devam etti.

Sağanak nedeniyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak, rögarların tıkanması üzerine sular altında kaldı. Sokaktaki bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bir otomobil de girdiği su birikintisinden çıkamadı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şiddetli yağışın etkisiyle bodrum katlarda biriken suyu tahliye etti.

Ayrıca, yolların su birikintisiyle dolmasına neden olan rögar kapakları da çalışmalar sonucunda temizlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.

GÜNCELLEME -Sağanak, Silivri'de su baskınlarına neden oldu

- Sağanak dolayısıyla su basan yerler ekipler tarafından temizlendi TEMİZLEME ÇALIŞMALARI EKLENDİ

Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu

Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu

Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu

Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı

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