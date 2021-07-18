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  4. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

18.07.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE KAYMAKAM TAŞÇI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının plastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir, Ergene ve Çorlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı.

Öte yandan fabrikadaki plastiklerin yanması nedeniyle çevrede yoğun siyah duman oluştu.

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Jandarma ekiplerimizin etrafta yoğun güvenlik önlemi aldığı olayda, hasar tespit çalışmaları daha sonra yapılacak. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmuyor, bu sevindirici." dedi.

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE KAYMAKAM TAŞÇI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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yangın Tekirdağ

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