GÜNCELLEME - Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında yola çıkan ve dün İstanbul Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'nden rotasına devam etti.

GEMİNİN BOĞAZDAN GEÇMESİ EKLENDİ

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