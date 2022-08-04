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  4. GÜNCELLEME - Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCELLEME - Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

04.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİNİN BOĞAZDAN GEÇMESİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na seyreden "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında yola çıkan ve dün İstanbul Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'nden rotasına devam etti.

Gemi, kuzey yönden saat 10.45'te giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'nı 2,5 saatte katetti.

GÜNCELLEME - Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GEMİNİN BOĞAZDAN GEÇMESİ EKLENDİ

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

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