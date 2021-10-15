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  4. Güzel model Anllela Sagra, cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Güzel model Anllela Sagra, cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

15.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Kolombiyalı model Anllela Sagra, 13 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor.

Kolombiya doğumlu Instagram fenomeni Anllela Sagra, sosyal medyada paylaştığı cüretkar pozlarıyla akılları baştan alıyor. Fitness eğitmenliği yapan Sagra, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.

İŞTE ANLLELA SAGRA'NIN NEFES KESEN POZLARI:

Anllela Sagra, 6 Ekim 1993 tarihinde Kolombiya'da doğdu.
Küçük yaşlardan itibaren moda endüstrisine ilgi duymaya başladı.
Kolombiya Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okuyan güzel, hafta sonları mankenlik yaparak harçlığını çıkardı.
Bir dönem aşırı zayıf olan Sagra, çeşitli egzersizlerle ideal kilosuna ulaştı.
Ciddi antremanlar sonrası sporu çok sevdiğini fark eden Sagra, 2013 yılında fitness eğitmeni olmaya karar verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Model Kolombiya Instagram
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