Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı estetikli mi?

1995 yılında Miss Turkey birincisi olan Demet Şener bu sene yapılan yarışmada jüri oldu. Şener Miss Turkey 2022'i de kızı İrem Kutluay ile izledi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden iki çocuğu olan Şener kızının gölgesinde kaldı.

Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay güzelliğiyle de adeta annesinin tahtına aday gibiydi. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem'i görenler "Çok güzel", "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.

İBRAHİM KUTLUAY'IN KIZI İSTETİKLİ Mİ?

Bazı yorumlar ise Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın estetik yaptırdığı yönündeydi. Demet Şener bu iddiaları görünce "Kızımda estetik falan yok şaşırmasınlar" diyerek kızdı.