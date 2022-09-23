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  4. Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı estetikli mi?

Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı estetikli mi?

23.09.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022 jüri koltuğunda yer alan Demet Şener geceye kızı İrem Kutluay ile katıldı. İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı güzelliğiyle gecede annesinin önüne geçti. Şener'in kızını görenler estetik yorumları yapınca ünlü model sosyal medyadan açıklama yaptı.

1995 yılında Miss Turkey birincisi olan Demet Şener bu sene yapılan yarışmada jüri oldu. Şener Miss Turkey 2022'i de kızı İrem Kutluay ile izledi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden iki çocuğu olan Şener kızının gölgesinde kaldı.

Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay güzelliğiyle de adeta annesinin tahtına aday gibiydi. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem'i görenler "Çok güzel", "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

İBRAHİM KUTLUAY'IN KIZI İSTETİKLİ Mİ?

Bazı yorumlar ise Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın estetik yaptırdığı yönündeydi. Demet Şener bu iddiaları görünce "Kızımda estetik falan yok şaşırmasınlar" diyerek kızdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Demet Şener Miss Turkey yaşında
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