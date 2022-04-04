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Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! Pozları olay oldu

04.04.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Maldivler tatiline çıktı.15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil pozları ile gündeme bomba gibi düştü. Birbirine poz veren Hadise ile Mehmet ikilisine yorum yağdı, herkesin merak ettiği Maldivler tatilinde Hadise ile Mehmet Dinçerler'in kaldığı otelin gecelik fiyatı da ortaya çıktı.

Hadise, gündeme bu kez Maldivler'de tatil yaptığı otel ile geldi. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.

NİKAH ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL

Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu. 15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan şarkıcı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yapmıştı.

NİKAH ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL

NİKAH ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL
Düğün hazırlıklarına tam gaz devam eden çift, firmaların sponsorluk isteklerini geri çevirmedi.
Şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatil için Maldivler'e gitti.
Adeta yarış halinde bulunan firmalar tarafından ünlü çifte Maldivler'de tatil ayarlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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