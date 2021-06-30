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Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? İstismara uğradığını açıklamıştı...

30.06.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Son Yaz dizisinde rol alan genç ve başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Sancaktutan, sosyal medya paylaşımında "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim." ifadelerini kullandı ve "Artık susmak yok" dedi. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? İşte yanıtı...

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden istismara uğradığını açıkladı. Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını söyleyip sosyal medyada "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim." paylaşımında bulundu. "Artık susmak yok" diyen Hafsanur Sancaktutan'ın biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli?

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Sancaktutan, yaptığı paylaşımda "Artık susmak yok" ifadesini de kullandı.
Hafsanur Sancaktutan kimdir ve nereli gibi sorular bu haber sonrası merak konusu oldu. Sancaktutan, 21 yaşında olup 20 Mart 2000'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu aslen Rizelidir.
21 yaşında olan Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyup bu alanla ilgilenmiştir.

Televizyonda ilk olarak "Gülperi" dizisiyle tanındı

Televizyonda ilk olarak "Gülperi" dizisiyle tanındı
Daha önce ilk olarak 2018 senesinde "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer almış olan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla aynı zamanda pek çok ödül kazanmıştır.

Aşk Ağlatır ve Son Yaz dizilerinde rol aldı

Aşk Ağlatır ve Son Yaz dizilerinde rol aldı
Sancaktutan, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin sonrasında son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat verdi.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Son Yaz dizisi
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