Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? İstismara uğradığını açıklamıştı...

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden istismara uğradığını açıkladı. Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını söyleyip sosyal medyada "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim." paylaşımında bulundu. "Artık susmak yok" diyen Hafsanur Sancaktutan'ın biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli?

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Sancaktutan, yaptığı paylaşımda "Artık susmak yok" ifadesini de kullandı.

Hafsanur Sancaktutan kimdir ve nereli gibi sorular bu haber sonrası merak konusu oldu. Sancaktutan, 21 yaşında olup 20 Mart 2000'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu aslen Rizelidir.

21 yaşında olan Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyup bu alanla ilgilenmiştir.

Televizyonda ilk olarak "Gülperi" dizisiyle tanındı Daha önce ilk olarak 2018 senesinde "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer almış olan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla aynı zamanda pek çok ödül kazanmıştır.