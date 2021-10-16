Hafta sonu kahvaltısına çok yakışacak bir lezzet! İşte parmak yediren yumurta dolması tarifi

Hafta içi yalnızca karın doyurmak için yaptığınız özensiz kahvaltıları unutun. Kahvaltı sofranızda bir değişiklik yapıp hafta sonunuza çok yakışacak bir tarif denemeye ne dersiniz? İşte parmak yedirten yumurta dolması tarifi...
YAPIMI İÇİN MALZEMELER
- 7 adet yumurta
- 1 avuç maydanoz yaprağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
YUMURTA DOLMASI NASIL YAPILIR?
6 adet yumurtayı, 10 dakika haşlayın.
Yumurtaları kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölün.
İkiye böldüğünüz yumurtaların sarılarını kaşıkla çıkarın.
Yumurta sarılarını; pul biber, maydanoz ve tuz ile ezip karıştırın.
Arzu ederseniz bu karışıma; dereotu ve soğan da ekleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum