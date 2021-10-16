Hafta sonu kahvaltısına çok yakışacak bir lezzet! İşte parmak yediren yumurta dolması tarifi

Hafta içi yalnızca karın doyurmak için yaptığınız özensiz kahvaltıları unutun. Kahvaltı sofranızda bir değişiklik yapıp hafta sonunuza çok yakışacak bir tarif denemeye ne dersiniz? İşte parmak yedirten yumurta dolması tarifi...

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