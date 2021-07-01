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Hailey Baldwin ve Justin Bieber Milos Adası'nda tatilde!

01.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, bir süredir Yunanistan'ın Milos Adası'nda tatil yapıyor. Önceki gün yat gezintisinde görüntülenen çift, jet ski üzerinde romantik anlar yaşarken de objektiflere yansıdı.

Ünlüler dünyasının mutlu çifti, Justin Bieber ile Hailey Baldwin Yunanistan'da tatil yapıyor.

Bir süredir Milos Adası'nda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz gün Mustique adlı lüks yatla çıktıkları mavi turda objektiflere takıldı.

TATİL KEYFİ

Yat gezintisine bir ara mola veren Bieber ile Baldwin, şnorkelle dalış yaptı. Ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.
Daha sonra botla yatlarına geri dönen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, jet ski ile gezinti yaptı. Bu sırada Bieber, eşinin yanaklarına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.
Formda görüntüsüyle dikkat çeken ABD'li modelin, mor bir bikini tercih ettiği görüldü. Kanadalı şarkıcı ise kırmızı mayosu ile denizin keyfini çıkardı.
Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaz tatillerini lüks bir karavanla ABD'yi gezerek geçiren ikili, zaman zaman yatın görevlileriyle de neşeli sohbetlere daldı.
Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaz tatillerini lüks bir karavanla ABD'yi gezerek geçiren ikili, zaman zaman yatın görevlileriyle de neşeli sohbetlere daldı.
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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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