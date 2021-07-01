Hailey Baldwin ve Justin Bieber Milos Adası'nda tatilde!

Ünlüler dünyasının mutlu çifti, Justin Bieber ile Hailey Baldwin Yunanistan'da tatil yapıyor. Bir süredir Milos Adası'nda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz gün Mustique adlı lüks yatla çıktıkları mavi turda objektiflere takıldı.

TATİL KEYFİ

Yat gezintisine bir ara mola veren Bieber ile Baldwin, şnorkelle dalış yaptı. Ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Daha sonra botla yatlarına geri dönen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, jet ski ile gezinti yaptı. Bu sırada Bieber, eşinin yanaklarına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.

Formda görüntüsüyle dikkat çeken ABD'li modelin, mor bir bikini tercih ettiği görüldü. Kanadalı şarkıcı ise kırmızı mayosu ile denizin keyfini çıkardı.

Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaz tatillerini lüks bir karavanla ABD'yi gezerek geçiren ikili, zaman zaman yatın görevlileriyle de neşeli sohbetlere daldı.