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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

14.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, önceki gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han ve tüm şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Seslerini daha gür şekilde duyurmak için eylemlerine destek çağrısında bulunan Çiftçi, "İnanıyoruz ki seslerini azimle yükselten biz anneler, terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz. Teröre lanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki oğlu dağa kaçırılan baba İbrahim Yalçın da 11 yıldır evlatlarından haber alamadığını dile getirerek, "Oğullarım sağ mı ölü mü bilmiyorum. İçimiz yanıyor. HDP ve PKK kahrolsun. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari eylem hdp

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