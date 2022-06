Halkbank Genel Müdürü Arslan, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"nda konuştu:

ADANA (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi"nde 125 bin kişiye 13,6 milyar liralık kredi sağlandığını belirterek, "Alınan krediler, ağırlıklı olarak üretim kapasitesini artırma, yeni ekipman yatırımı, ürün geliştirme, işletme kurmak için başlangıç sermayesi olarak değerlendirilmiştir." dedi.

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımıyla bir otelde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"nda, çalışmanın kadınları ekonomik hayata daha etkin şekilde dahil etmek ve kadın girişimcileri cesaretlendirmek için gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantının ikinci buluşmasını Akdeniz Bölgesi'ni temsilen Adana'da yapmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Arslan, "Hem bir kamu bankası hem de Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olmanın sorumluluğuyla kaynaklarımızı, ülkemizin gelişmesine ve büyümesine yönlendirmek için çabalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Arslan, ülkenin kalkınmasında kadınlara önemli görevler düştüğüne inandıklarını vurgulayarak, "Ekonomik hayata daha fazla dahil oldukça, kadınların ekonomik gelişmemizi olduğu kadar, sosyal yapımızı da güçlendireceğini düşünüyoruz. Toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın üretkenliklerini desteklemeyi Halkbank olarak misyonumuzun bir parçası olarak görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Kadınların çalışma hayatına dahil olması, işletmeler kurması ya da sahip oldukları işletmeleri daha ileriye taşımaları için son 1,5 yıldır seferber olduklarını vurgulayan Arslan, geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi"ni açıkladıklarını anımsattı.

Osman Arslan, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'de 13 bin 543 kadın girişimcinin verdikleri desteklerden yararlandığını, Akdeniz Bölgesi'nde toplam 2 milyar liraya yakın kredi kullandırıldığını bildirdi.

- Krediler ticaret, hizmet ve imalat sanayi sektörlerinde kullanılıyor

"Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi"nde Türkiye geneline ilişkin rakamlara da değinen Arslan, şunları belirtti:

"Türkiye geneline baktığımızda kadın girişimci desteklerimize yönelik ilginin arttığını, kadınların iş hayatında var olma heyecanının yükseldiğini görüyoruz. Türkiye genelinde Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'mizle haziran ayı itibarıyla 125 bin kadın girişimciye ve 13,6 milyar liralık kredi hacmine ulaştık. Alınan krediler, ağırlıklı olarak üretim kapasitesini artırma, yeni ekipman yatırımı, ürün geliştirme, işletme kurmak için başlangıç sermayesi olarak değerlendirilmiştir. Kadın girişimci kredilerinin sektörel dağılımına baktığımız zaman, kullanılan kredilerin birinci sırada ticaret sektöründe, ikinci sırada hizmet ve üçüncü sırada ise imalat sanayi sektöründe kullanıldığını görmekteyiz."

Arslan, sadece kadın girişimcileri değil kooperatifleri de desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, geçen yıl kooperatiflere yönelik yapılan saha çalışması ve ziyaretlerin ardından "Kadın Kooperatifleri Destek Paketi"nin tanıtımının organize edildiğini anlattı.

- "Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı"nın avantajları genişletilecek

Kadınların iş dünyasına katkısını önemsediklerini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Kadın girişimciliğini geliştirmek odağıyla 'Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'nı kullanıma sunduk. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk kez tanıttığımız kadınlara özel kartımızın sağladığı avantajları önümüzdeki günlerde genişleteceğiz. Kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri adına 'Üreten Kadınlar Akademisini' hayata geçirdik. Online ulaşılabilen akademide şu an 100'den fazla videoyla nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir. Akademiyi hayata geçirerek, çok değerli bir iş yaptığımızı ve girişimcilerin finansmandan sonra eksikliğini en fazla hissettiği eğitim konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacak anlamlı ve kapsamlı bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz."

- Genç girişimcilere kredi desteği

Arslan, bu yıl da ülkenin farklı noktalarında düzenleyecekleri buluşmalarla kadın üreticilerin sayısını artırmayı hedeflediklerini, bünyesinde kadınları bulunduran kooperatifleri de ön plana çıkarmayı istediklerini anlattı.

Gençlerin de iş dünyasına katılması ve hedeflerine ilerlemesi konusunda destekler verdiklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredimizi, 350 bin lira limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla paylaşıyoruz. Halkbank olarak iş hayatında yer alan tüm kadınların yanındayız. Tüm finansal imkanlarımızla kadınların iş dünyasına katılımını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz."