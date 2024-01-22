MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent ve Hasan Can Kaya sözünü tutmuştu! Çadırda kalan şehit ailesine tapu verilmişti! O sorulara mütevazi yanıt: "Saygı gösterelim"

Haluk Levent ve Hasan Can Kaya sözünü tutmuştu! Çadırda kalan şehit ailesine tapu verilmişti! O sorulara mütevazi yanıt: "Saygı gösterelim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremde evi yıkıldığı için çadırda kaldığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçı Haluk Levent, Hasan Can Kaya ile birlikte Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine bir ev aldıklarını duyurmuştu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Hasan Can Kaya konuyla ilgili sorulara mütevazi bir tavır sergileyerek, "Onların yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız hiç bir şey" dedi.

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakaladıktan Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya programlarıyla olay olmaya devam ediyor. Kaya, en son Haluk Levent ile birlikte şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in çadırda yaşayan ailesine ev almıştı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

SÖZLERİNİ TUTMUŞLARDI! İLK KEZ KONUŞTU

12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan 9 askerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı.

Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenilmişti. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakılmıştı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, konserinden elde edilen gelirle Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını belirterek; "Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" demişti.

Haluk Levent, Hasan Can Kaya ile birlikte Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını açıklamıştı. Levent, evin eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını dile getirmişti.

"İNSANLIK GÖREVİMİZ"

"İNSANLIK GÖREVİMİZ"

Hasan Can Kaya, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kaya, çıkışta geçtiğimiz günlerde Haluk Levent ile birlikte bir şehidimizin çadırda yaşayan ailesine ev aldıklarına dair sorulara mütevazi bir yanıt verdi. 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!

Yeni pandemi tehdidi: Çok daha ölümcül!

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

'Cinsel içerikli mesajların' ardından bir detay daha ortaya çıktı

'Cinsel içerikli mesajların' ardından bir detay daha ortaya çıktı

Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi!

Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi!

Açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.