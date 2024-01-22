Haluk Levent ve Hasan Can Kaya sözünü tutmuştu! Çadırda kalan şehit ailesine tapu verilmişti! O sorulara mütevazi yanıt: "Saygı gösterelim"

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, konserinden elde edilen gelirle Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını belirterek; "Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" demişti.