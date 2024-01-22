Haluk Levent ve Hasan Can Kaya sözünü tutmuştu! Çadırda kalan şehit ailesine tapu verilmişti! O sorulara mütevazi yanıt: "Saygı gösterelim"

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakaladıktan Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya programlarıyla olay olmaya devam ediyor. Kaya, en son Haluk Levent ile birlikte şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in çadırda yaşayan ailesine ev almıştı.
12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan 9 askerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı.
Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenilmişti. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakılmıştı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, konserinden elde edilen gelirle Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını belirterek; "Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" demişti.
Haluk Levent, Hasan Can Kaya ile birlikte Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını açıklamıştı. Levent, evin eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını dile getirmişti.
Hasan Can Kaya, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kaya, çıkışta geçtiğimiz günlerde Haluk Levent ile birlikte bir şehidimizin çadırda yaşayan ailesine ev aldıklarına dair sorulara mütevazi bir yanıt verdi.