Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın son paylaşımı korkuttu! Zayıf hali dikkat çekti: "Hastalığımdan dolayı..."

Zeynep Alkan yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
2006–2012 yılları arasında evli kalan Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Survivor’da geçen yıl yarışan ve favori isimlerden biri olan Zeynep Alkan açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan'ın 558 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Alkan, yaptığı son paylaşımda sevenlerini korkuttu. Ünlü isim neden hastalığından dolayı zayıfladığını açıkladı.
Alkan, paylaşımında "Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hâlâ iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim" ifadelerini kullandı.