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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın son paylaşımı korkuttu! Zayıf hali dikkat çekti: "Hastalığımdan dolayı..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 15:29
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Ünlü komedyen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan en son Survivor’daki performansı ile gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Alkan'ın son paylaşımı hayranlarını korkuttu. Alkan, hastalığından dolayı zayıfladığını söyledi.

Zeynep Alkan yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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HASTALIĞINI DUYURDU

2006–2012 yılları arasında evli kalan Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor’da geçen yıl yarışan ve favori isimlerden biri olan Zeynep Alkan açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan'ın 558 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Alkan, yaptığı son paylaşımda sevenlerini korkuttu. Ünlü isim neden hastalığından dolayı zayıfladığını açıkladı.

Alkan, paylaşımında "Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hâlâ iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Alkan Hamdi Alkan hamdi
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