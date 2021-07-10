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Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi ne zaman çekildi? İşte Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin oyuncuları

10.07.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı bu akşam 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşacak. "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi ne zaman çekildi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Harry Potter film ve kitap serisi dünyada en çok ilgi gören seriler arasındadır. İşte Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin oyuncuları...

7'den 70'e herkesin ilgi ile izlediği Harry Potter serisinin Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi bu akşam 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Seyirciler "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi ne zaman çekildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminin oyuncuları...

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi ne zaman çekildi?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi 10 Ağustos 2007 tarihinde gösterime girmiştir. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Birleşik Devletler'de 13 Temmuz 2007'de, Birleşik Krallık'ta ise 12 Temmuz 2007'de çıkmıştır.
Aksiyon, fantastik türündeki filmin bütçesi 150.000.000 dolar hasılatı ise 939,885,929 dolar olmuştur. David Yates'in yönetmen koltuğunda oturduğu filminin önceki filmi Ateş Kadehi'dir. Uyarlandığı eser ise Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı adlı kitaptır.

KONUSU NEDİR?

KONUSU NEDİR?
Harry, Hogwarts'a döner. Harry'nin etrafındaki çok az kişi Voldemort’un geri döndüğüne dair Harry'e inanır. Öte yandan Harry'e, Sihir Bakanı da inanmaz. Bu nedenle konuya ilişkin önlem alınması gecikir. Bu esnada Harry ve diğer büyücüler büyük bir tehlikenin altındadır.
Harry, güzel Cho Chang’tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı’nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort’un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts’taki en zor yılına başlamıştır.

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ OYUNCULARI

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ OYUNCULARI
* Daniel Radcliffe - Harry Potter * Rupert Grint - Ron Weasley * Emma Watson - Hermonie Granger * Ralph Fiennes - Voldemort * Michael Gambon - Albus Dumbledore * Gary Oldman - Sirius Black * Alan Rickman - Severus Snape * Imelda Staunton - Dolores Umbridge
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Anahtar Kelimeler:
Emma Watson
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