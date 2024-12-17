Hasan Can Kaya Icardi'yi diline doladı! "Playboy yıldızı olmuştu" deyip o ismi hatırlattı

Hasan Can Kaya bir seyircinin Mário Jardel hakkında hikayesini dinlerken seyirciye "Jardel'i hatırlamayan var mı? Çok ünlü bir futbolcuydu sonra karısı Playboy yıldızı oldu bunalıma girdi bıraktı adam futbolu" dedi. O sırada ise bir seyirci "Icardi" deyince Hasan Can kendini tutamadı.