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  4. Hasan Can Kaya Icardi'yi diline doladı! "Playboy yıldızı olmuştu" deyip o ismi hatırlattı

Hasan Can Kaya Icardi'yi diline doladı! "Playboy yıldızı olmuştu" deyip o ismi hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 09:48
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Konuşanlar programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya bu sefer Icardi'yi diline doladı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi'ye gönderme yapan Hasan Can Kaya seyircisini güldürdü.

Exxen'de program yapan Hasan Can Kaya her hareketiyle gündeme geliyor. Hasan Can Kaya Konuşanlar son bölüm yine seyirciyi güldürdü.

Hasan Can Kaya Wanda Nara ile sorunlar yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile dalga geçti.

BOMBA ICARDI YORUMU

Hasan Can Kaya bir seyircinin Mário Jardel hakkında hikayesini dinlerken seyirciye "Jardel'i hatırlamayan var mı? Çok ünlü bir futbolcuydu sonra karısı Playboy yıldızı oldu bunalıma girdi bıraktı adam futbolu" dedi. O sırada ise bir seyirci "Icardi" deyince Hasan Can kendini tutamadı.

Hasan Can Kaya "O çok üzücü ya, Icardi'ye eski takımda abilik yapan adamın eşiydi ya... O yüzden Icardi'ye bir şey diyemiyorum büyük konuşmayayım da oha a..." dedi.

Komedyen devamında ise "Zampara olsan da Icardi Emrah'ın amcası (Ayrılamam filmine gönderme) gibi" yorumunda bulundu.

Hasan Can Kaya daha sonra bir kadın konuğun sözleri üzerine "Benimle flört mü ediyorsun, bu beni zor duruma düşürür bacım, bunu dışarıda konuşuruz bacım" deyip ekledi: Icardi gibi oldum bir anda bacı dediğim insana...

Bir taraftan sakatlığı nedeniyle tedavisine devam eden diğer taraftan boşanma süreciyle ilgilenen Mauro Icardi son olarak Wanda Nara hakkında, "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü." ifadelerini kullanmıştı.

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