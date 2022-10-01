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Hastanelik olmuştu! Arda Güler'den haber var

01.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ümit Milli Takım kampında bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, burada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmek durumunda kalmış, doktorlar genç oyuncunun viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' geçirdiğini belirlemişti. Ligin 8. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak Sarı-Lacivertliler'e genç oyuncudan haber geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, Ümit Milli Takım'da olduğu sırada geçirdiği viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' nedeniyle hastaneye götürülen ve doktorların 3 gün istirahat verdiği 17 yaşındaki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

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Ligin 8. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de Arda Güler'in son durumu merak konusu olurken, genç oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. Günden güne daha da iyileşen Güler'in toparlandığı görülürken, derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Arda Güler son dakika beşiktaş fenerbahçe yaşında ak sezon derbi kadro
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