Hastanelik olmuştu! Arda Güler'den haber var

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, Ümit Milli Takım'da olduğu sırada geçirdiği viral gastroenterit 'bağırsak enfeksiyonu' nedeniyle hastaneye götürülen ve doktorların 3 gün istirahat verdiği 17 yaşındaki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Ligin 8. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de Arda Güler'in son durumu merak konusu olurken, genç oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. Günden güne daha da iyileşen Güler'in toparlandığı görülürken, derbi kadrosunda yer alması ve yedekler arasında olması bekleniyor.