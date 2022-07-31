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Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

31.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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