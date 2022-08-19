Hatay'da düzenlenen "narko alan" uygulamasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlattığı eş zamanlı uygulama kapsamında narkotik ve asayiş operasyonları düzenledi.
Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Denetimlerde 2 araç da trafikten men edildi.
Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz