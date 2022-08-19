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Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

19.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

Hatay'da düzenlenen "narko alan" uygulamasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlattığı eş zamanlı uygulama kapsamında narkotik ve asayiş operasyonları düzenledi.

Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimlerde 2 araç da trafikten men edildi.

Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

Hatay’da “Narko Alan” uygulamasında 29 kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Hatay uyuşturucu operasyon

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