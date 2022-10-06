Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 900 şüpheliden 254'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ocak-eylül döneminde kent genelinde operasyonlar yaptı. Ekiplerin 637 bin uyuşturucu hap, 59 bin 991 Hint keneviri, 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 94 kilogram esrar ve 8 kilo 912 gram eroinin ele geçirdiği çalışmalarda 3 bin 900 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuların bir kısmı, bebek arabası, salça bidonu, künefe kolisi ve sut kutusu gibi eşyaların içerisinde bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 254'ü tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı

- Yılın 9 ayındaki çalışmalarda 637 bin uyuşturucu hap, 59 bin 991 Hint keneviri, 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 94 kilogram esrar ve 8 kilo 912 gram eroin ele geçirildi

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı