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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan bakın şimdi ne yapıyor!

04.09.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Kopil' karakterine hayat veren Serhan Arslan'ın son halini görenleri şaşkına çevirdi.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan merak konusu oldu.

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Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor.

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Hayat Bilgisi'nde Kopil karakterine hayat veren Serhan Arslan da bu isimler arasında yer alıyor.

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Hayat Bilgisi'nin 2006'da ekranlara veda etmesinin ardından son olarak 2017'de yayınlanan İki Yalancı adlı romantik komedi filminde rol alan Serhan Arslan, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan şimdilerde Youtuber’lık yapıyor.
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