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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'deki orman yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu:

02.08.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devletimiz büyük. Allah'ın izniyle devletimizle hükümetimizle tüm imkanları kullanacağız. İhtiyacınız neyse gidereceğiz. O konuda en ufak bir tereddüttünüz, kaygınız olmasın" - "Gerçekten insanüstü gayretle kahraman ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, diğer bakanlıklarımızın birimleri, gönüllü olan kardeşlerimiz yangının söndürülmesi noktasında inanılmaz çaba sarf ettiler"

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının kullanılacağını söyledi.

Elvan, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 3 gün süren mücadeleyle kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Karaseki Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar alan Elvan, yangından sonra mahallede meydana gelen eksikliklerle ilgili de yetkililere talimat verdi.

Elvan, burada yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bazı yangın yerlerinde, şehirlerimizde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Ne Aydıncık'ta ne de Silifke'de çok şükür hayatını kaybeden bir kardeşimiz yok. Allah sizleri korudu." dedi.

Yangının bazı alanlarda zarara neden olduğunu belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Bunların, özellikle ev ve eşya konusundaki tüm tespitleri valiliğimiz yaptı. Ne ihtiyacınız varsa Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti; bunların hepsini karşılayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile az önce de görüştük. Her birinize teker teker selamı var. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi; 'Bu kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın her birinin ihtiyacını gidereceğiz'. Devletimiz büyük. Allah'ın izniyle devletimizle hükümetimizle tüm imkanları kullanacağız. İhtiyacınız neyse gidereceğiz. O konuda en ufak bir tereddüttünüz, kaygınız olmasın."

Elvan, evi hasar gören vatandaşlara seslenerek, "Burada evi kullanılmayacak durumda olan kardeşimiz varsa ve kiraya geçmek istiyorsa, evini bulsun biz kirasını evi yapılıncaya kadar ödeyelim." ifadesini kullandı.

Bölgedeki internet ve telefon şebekesi sorunuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüştüğünü de anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa sürede bunun ihalesini yapıp, burada telefonunun çekmesi için gerekeni yapacağız. Elektik, vergi, SGK, tarım ve esnaf kredisi borcunuz varsa bunların hepsini aralık sonuna kadar erteliyoruz. Biraz evvel EnerjiSA'nın yetkilileriyle de görüştük. 3 ay süreyle de elektrik faturalarınızı erteliyoruz. MESKİ yetkilisine de 'Aynı uygulamayı suda da yapın' dedik. Onların genel kurulunun alması gereken bir karar varmış. 'O kararı alın ve su faturalarını siz de erteleyin' dedim. İnşallah onlar da su faturalarını ertelerler. Biz elimizden gelen desteği yapacağız."

- "Kahraman ekiplerimiz, yangının söndürülmesinde inanılmaz çaba sarf ettiler"

Bakan Elvan, daha sonra Duruhan Mahallesi'ndeki vatandaşlarla görüştü, taleplerini dinledi.

Yangın nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.

Elvan, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, vatandaşların zararlarının karşılanacağını aktardı.

Yangınla mücadelede özverili bir çalışma yapıldığını anlatan Elvan, "Gerçekten insanüstü gayretle kahraman ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, diğer bakanlıklarımızın birimleri, gönüllü olan kardeşlerimiz yangının söndürülmesi noktasında inanılmaz çaba sarf ettiler. Çok şükür Mersin Aydıncık'ta ve Silifke'de yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda." diye konuştu.

Elvan'a, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, kaymakamlar ve belediye başkanları ile diğer ilgililer eşlik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'deki orman yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu:

- "Devletimiz büyük. Allah'ın izniyle devletimizle hükümetimizle tüm imkanları kullanacağız. İhtiyacınız neyse gidereceğiz. O konuda en ufak bir tereddüttünüz, kaygınız olmasın" - "Gerçekten insanüstü gayretle kahraman ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğümü

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlarla buluştu
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