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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

25.06.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş'ı 62-60 mağlup ederek seride öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 62-60 yendi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Beşiktaş 15-14 önde tamamladı. Gaziantep temsilcisi, ikinci periyotta rakibine 33-31 üstünlük sağlayarak devre arasına avantajlı girdi.

Çekişmeli geçen maçın üçüncü periyodunu da 47-41 önde bitiren Gazişehir Gaziantep, salondan 62-60 galip ayrıldı.

Seride 1-0 öne geçen Gazişehir Gaziantep, yarınki müsabakayı da kazanması durumunda finale adını yazdıracak. Beşiktaş'ın kazanması ve serinin eşitlenmesi durumunda finale çıkacak takım, 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak üçüncü karşılaşmayla belirlenecek.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

- Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş'ı 62-60 mağlup ederek seride öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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