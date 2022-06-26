HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 68-51 mağlup edip, seride durumu 2-0 yaparak finale yükseldi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş 20-13 önde geçse de devre arasına 28-27 üstün giren taraf Gazişehir Gaziantep oldu.
Müsabakanın üçüncü çeyreği sonunda 47-35'lik üstünlüğü elinde tutan Gazişehir Gaziantep, etkili oyununu son periyotta sürdürdü. Karşılaşmadan 17 sayı farkla 68-51 galip ayrılan Gazişehir Gaziantep, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off finaline yükselen ilk takım oldu.
- İlk finalist, Beşiktaş'ı 68-51 mağlup eden Gazişehir Gaziantep oldu
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