HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Gazişehir Gaziantep, 25-16 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, devre arasına da 42-32 üstün gitti.
İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.
Serinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Gazişehir Gaziantep'in kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyon olacak takımı üçüncü maç belirleyecek.
- Fenerbahçe: 74 - Gazişehir Gaziantep: 68 - Sarı-lacivertli ekip, final serisinde 1-0 öne geçti
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