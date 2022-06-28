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  4. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

28.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 74 - Gazişehir Gaziantep: 68 - Sarı-lacivertli ekip, final serisinde 1-0 öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Gazişehir Gaziantep, 25-16 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, devre arasına da 42-32 üstün gitti.

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

Serinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Gazişehir Gaziantep'in kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyon olacak takımı üçüncü maç belirleyecek.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

- Fenerbahçe: 74 - Gazişehir Gaziantep: 68 - Sarı-lacivertli ekip, final serisinde 1-0 öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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