HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

- Fenerbahçe: 74 - Gazişehir Gaziantep: 68 - Sarı-lacivertli ekip, final serisinde 1-0 öne geçti

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