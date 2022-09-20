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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu:

20.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Güçlü bir demokrasi istiyoruz, göstermelik değil"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Güçlü bir demokrasi istiyoruz, göstermelik değil" dedi.

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Sancar, konuşmasında, bu buluşmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sancar, şöyle dedi:

"Güçlü bir demokrasi istiyoruz, göstermelik demokrasi değil. Sadece parlamentonun güçlenmesinden ibaret bir demokratik programın Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini söylüyoruz. Bunun için mutlaka katılımcı, denetim mekanizmaları çok güçlü ve toplumsal kontrolün etkili olduğu bir demokratik sistem istiyoruz."

Sancar, HDP'nin genellikle sayısal gücü üzerinden tartışıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sistemde yüzde 50+1'i gerektirdiği için kilit veya anahtar niteliğinde oylar daha fazla öne çıkıyor doğal olarak. Şu an HDP esas olarak bu sayısal gücü üzerinden konuşuluyor. Eğer sayısal gücümüz bu noktaya gelmişse halk desteğinin de olduğunu gururla söyleyebiliriz. Sadece sayısal gücümüzle bunu yapabilir miyiz? Böyle bir iddiamız yok. İstiyoruz ki; bunu geniş demokrasi ittifaklarıyla birlikte yapalım, mücadeleyi birlikte yürütelim. Seçimlere giderken de nasıl tutum takındığımızı yine halkımızla ve toplumun örgütlü temsilcileriyle tartışalım."

Toplantıya, bazı HDP'li milletvekilleri de katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu:

- "Güçlü bir demokrasi istiyoruz, göstermelik değil"

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da konuştu

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