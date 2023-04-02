Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de forma giymişti! Derbi öncesi Mert Nobre'den Jorge Jesus'a uyarı

"ABOUBAKAR VE CENK AFFETMEZ"

Her derbinin hikâyesi farklıdır. Büyük maçlarda bazen önde oynarsın ve arkada boşluk bırakırsın. Bu Anadolu maçlarında çok sorun olmaz ama Galatasaray derbisinde gördük; Fenerbahçe üçlü başladı ve arkada büyük boşluklar verdi. Barış Alper ve Kerem çok rahattı. Galatasaray maçı gibi olursa Aboubakar ve Cenk affetmez.