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Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de forma giymişti! Derbi öncesi Mert Nobre'den Jorge Jesus'a uyarı

02.04.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27'nci hafta dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. 27'nci hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi daha önce her iki takımda da forma giymiş olan Mert Nobre, değerlendirmelerde bulunurken, Jesus'u da uyardı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi, daha önce kariyerinde her iki takımda da forma giymiş olan eski futbolcu Mert Nobre zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Nobre derbiye dair yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus'a uyarıda bulunurken, Sarı-Lacivertliler'in yıldız isimleri Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için de konuştu.

İŞTE MERT NOBRE'NİN AÇIKLAMALARI

DERBİ FAVORİSİ... 

DERBİ FAVORİSİ... 

Derbinin favorisi olmadığını dile getiren Nobre, "Yüzde 50-50 diyebiliriz. Puan farkı da çok değil. Fenerbahçe çok iyi başladı ama Dünya Kupası'nın ardından düşüşe geçti. Beşiktaş ise Şenol Güneş'le birlikte bir çıkış yakaladı.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU DAHA İYİ" 

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU DAHA İYİ" 

Oyuncuları tek tek sayarsak Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi. Ferdi, Szalai, Arda, Valencia, Zajc çok kaliteli isimler. Forvette eksiklerinin olması Fenerbahçe için büyük bir şanssızlık. Ama Valencia çok iyi bir golcü. Beşiktaş'ta da aynı şekilde Aboubakar… Derbileri oynamak kolay değildir. Forvetlerin işi o yüzden çok zor" dedi.

JESUS'A UYARI

JESUS'A UYARI

Her derbiye üçlü savunma ile çıkılmaması gerektiğini söyleyen Nobre, "Jorge Jesus, çok stratejik bir hoca ancak her derbiye üçlü çıkılmaz. Bambaşka bir sistemle oynamak gerekir. Herkesin tahmin edeceği bir formasyon olmamalı. Farkınızı burada ortaya çıkarmalısınız.

"ABOUBAKAR VE CENK AFFETMEZ"

"ABOUBAKAR VE CENK AFFETMEZ"

Her derbinin hikâyesi farklıdır. Büyük maçlarda bazen önde oynarsın ve arkada boşluk bırakırsın. Bu Anadolu maçlarında çok sorun olmaz ama Galatasaray derbisinde gördük; Fenerbahçe üçlü başladı ve arkada büyük boşluklar verdi. Barış Alper ve Kerem çok rahattı. Galatasaray maçı gibi olursa Aboubakar ve Cenk affetmez.

"ARALARINDA FARK YOK" 

"ARALARINDA FARK YOK" 

Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarları arasında fark yok. Ancak bu tip karşılaşmalarda büyük bir etkendir. Fenerbahçe bu avantajını akıllıca kullanmalı" şeklinde konuştu.

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