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  4. Herkes Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararlarını konuşuyor! Eski hakemler pozisyonları bir bir açıkladı: 2 kırmızı kart, 1 penaltıyı atladı

Herkes Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararlarını konuşuyor! Eski hakemler pozisyonları bir bir açıkladı: 2 kırmızı kart, 1 penaltıyı atladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.01.2025 08:56
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Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 ile geçerken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından hakem Atilla Karaoğlan eleştiri oklarının hedefi olurken maçta yaşanan pozisyonları beIN Sports Trio ekibi değerlendirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda zorlu rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı oldukça yüksek olan mücadele 2-1 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmada düdük çalan Atilla Karaoğlan tepkilerin hedefindeki isimdi.

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ÇAĞDAŞ ATAN'DAN TEPKİ

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan "Maç içinde olan pozisyonları gördünüz. Golde el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Çok ince pozisyonlarda, detaylarda maçı kaybettik. Bunun arkasına sığınmayacağız" ifadelerini kullandı.

"2 KIRMIZI, 1 PENALTIYI ATLADI"

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BeIN Trio ekibi de RAMS Başakşehir- Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulunurken, Karaoğlan'ın 2 kırmızı kart ve 1 penaltıyı atladığını söyledi.

İŞTE O POZİSYONLAR...

"KIRMIZI KART OLMALI"

"KIRMIZI KART OLMALI"
12. dakikada Opoku'ya gösterilen kartın rengi doğru mu? Deniz Çoban: Burada çekildi Osimhen. Sağa doğru çekti topu, yere düştükten sonra sağına doğru gidecek. Bu pozisyonu buradan alıp ceza sahası ön çizgisine götürsem, kaleye olan bu olan mesafede topu sağına doğru çekmesi kadar doğal bir şey yok. Topu rakibinden kaçırmak zorunda. Bana göre, bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalı.

"SARI KART DOĞRU"

"SARI KART DOĞRU"
Bahattin Duran: Çok sübjektif. Deniz Hoca anlattı. Hakem kırmızı kart da gösterse VAR müdahale etmez. Sarı kart bence doğru. Topa sol ayağının içiyle vurdu Osimhen, top havadan sağına doğru gitti. Yerden gitse yakalayıp kontrol etme şansı yüksek. Top sektiği için kontrol etme şansı yine var ama kural diyor ki, alıp önüne götürecek mi? Hemen sağdaki Başakşehirli oyuncunun müdahale etme şansı var. Yetişebilme şansı olan savunma oyuncusu var. Sarı kart doğru.

"BARİZ GOL ŞANSI OLDUĞU İÇİN KIRMIZI OLMALIYDI"

"BARİZ GOL ŞANSI OLDUĞU İÇİN KIRMIZI OLMALIYDI"
Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar. Tariften tarife, yorumdan yoruma değecek unsurlar var. Bariz gol şansı var. Osimhen'in bilerek kontrollü oynadığı top önüne açıldı. Rakibi engellemese bariz gol şansı var. Bu nedenle kırmızı kart olmalıydı.

HAMZA GÜRELER ELLE TEMAS EDİYOR MU?

HAMZA GÜRELER ELLE TEMAS EDİYOR MU?

Deniz Çoban: Ele temas yüzde yüz. Top uzak mesafeden geldi, 20 metreden daha fazla mesafe var. Savunma oyuncusu için beklenmeyen top değil. Vücudunu koordine edebilecek zaman var, yarım metreden değil 25 metreden geldi top. Topu ıskalayan, sıçrayan, bozan, etkileyecek hiç kimse yok. Topa dikkatli gelmedi. El kol doğal değil. Kafasıyla ıskalayınca top kola geldi. Sakarlık yaptı. Top eliyle buluştu. Tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi.


Bülent Yıldırım: Karşıdan gelen topa, defans oyuncusu dikkatli müdahaleyi böyle mi yapar? O kol doğal sayılabilecek en ufak bir şans var mı? Top uzaktan geliyor. Dikkatsiz müdahale. Bu açık, tartışmasız, net penaltı. VAR hakemi, kesinlikle müdahale etmeliydi. Tartışmalı hiçbir şey yok.


Bahattin Duran: Bence penaltı. Buna devam diyen bir grup da çıkar. VAR müdahalesi olmalı mı, soru işareti. Devam diyen için kolun doğal hali olabilir, kol açılmamış hiç, hep aynı kalmış. Buna devam diyen çıkar. Kafamda VAR müdahalesi soru işareti.

"KESİNLİKLE PENALTI YOK"

"KESİNLİKLE PENALTI YOK"

Abdülkerim'in Keny'e müdahalesinde penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.

Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.

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Hakem Atilla Karaoğlan Başakşehir son dakika galatasaray
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