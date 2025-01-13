Herkes Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararlarını konuşuyor! Eski hakemler pozisyonları bir bir açıkladı: 2 kırmızı kart, 1 penaltıyı atladı

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda zorlu rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı oldukça yüksek olan mücadele 2-1 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmada düdük çalan Atilla Karaoğlan tepkilerin hedefindeki isimdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan "Maç içinde olan pozisyonları gördünüz. Golde el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Çok ince pozisyonlarda, detaylarda maçı kaybettik. Bunun arkasına sığınmayacağız" ifadelerini kullandı.
BeIN Trio ekibi de RAMS Başakşehir- Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulunurken, Karaoğlan'ın 2 kırmızı kart ve 1 penaltıyı atladığını söyledi.
Deniz Çoban: Ele temas yüzde yüz. Top uzak mesafeden geldi, 20 metreden daha fazla mesafe var. Savunma oyuncusu için beklenmeyen top değil. Vücudunu koordine edebilecek zaman var, yarım metreden değil 25 metreden geldi top. Topu ıskalayan, sıçrayan, bozan, etkileyecek hiç kimse yok. Topa dikkatli gelmedi. El kol doğal değil. Kafasıyla ıskalayınca top kola geldi. Sakarlık yaptı. Top eliyle buluştu. Tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi.
Bülent Yıldırım: Karşıdan gelen topa, defans oyuncusu dikkatli müdahaleyi böyle mi yapar? O kol doğal sayılabilecek en ufak bir şans var mı? Top uzaktan geliyor. Dikkatsiz müdahale. Bu açık, tartışmasız, net penaltı. VAR hakemi, kesinlikle müdahale etmeliydi. Tartışmalı hiçbir şey yok.
Bahattin Duran: Bence penaltı. Buna devam diyen bir grup da çıkar. VAR müdahalesi olmalı mı, soru işareti. Devam diyen için kolun doğal hali olabilir, kol açılmamış hiç, hep aynı kalmış. Buna devam diyen çıkar. Kafamda VAR müdahalesi soru işareti.
Abdülkerim'in Keny'e müdahalesinde penaltı gerekir mi?
Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.
Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.
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