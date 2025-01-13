Herkes Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararlarını konuşuyor! Eski hakemler pozisyonları bir bir açıkladı: 2 kırmızı kart, 1 penaltıyı atladı

HAMZA GÜRELER ELLE TEMAS EDİYOR MU?

Deniz Çoban: Ele temas yüzde yüz. Top uzak mesafeden geldi, 20 metreden daha fazla mesafe var. Savunma oyuncusu için beklenmeyen top değil. Vücudunu koordine edebilecek zaman var, yarım metreden değil 25 metreden geldi top. Topu ıskalayan, sıçrayan, bozan, etkileyecek hiç kimse yok. Topa dikkatli gelmedi. El kol doğal değil. Kafasıyla ıskalayınca top kola geldi. Sakarlık yaptı. Top eliyle buluştu. Tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi.





Bülent Yıldırım: Karşıdan gelen topa, defans oyuncusu dikkatli müdahaleyi böyle mi yapar? O kol doğal sayılabilecek en ufak bir şans var mı? Top uzaktan geliyor. Dikkatsiz müdahale. Bu açık, tartışmasız, net penaltı. VAR hakemi, kesinlikle müdahale etmeliydi. Tartışmalı hiçbir şey yok.





Bahattin Duran: Bence penaltı. Buna devam diyen bir grup da çıkar. VAR müdahalesi olmalı mı, soru işareti. Devam diyen için kolun doğal hali olabilir, kol açılmamış hiç, hep aynı kalmış. Buna devam diyen çıkar. Kafamda VAR müdahalesi soru işareti.