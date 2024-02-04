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Herkes şaşkına döndü! Feyyaz Uçar'dan derbinin ardından Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması: Elimizde tutamayız!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 23:06 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, Siyah-Beyazlılar'ın golleri genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan gelmişti. Yıldız oyuncu performansıyla göz kamaştırırken, Feyyaz Uçar'dan maç sonu ilginç bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken, Trabzonspor derbisinde de attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.

Kılıçsoy karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söylerken Feyyaz Uçar da genç oyuncu için beklenmedik bir açıklamada bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"GALİBİYET SAMET AĞABEY'E HEDİYE"

"GALİBİYET SAMET AĞABEY'E HEDİYE"

"Takımın tamamı galibiyeti Samet Ağabey'e hediye etti. Onun yaş günüydü. Parantez açarak söyleyelim. Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. Arzulu ve istekli oyuna devam edecek oyuncularımız."

RENATO SANCHES & JAMES RODRIGUEZ

RENATO SANCHES & JAMES RODRIGUEZ

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da bitti, biz de devam ediyor. Arayışlarımız var. Bugün bir oyuncu geldi. Nottingham Forest'ın kaptanı ve lider bir oyuncu. Onu 2 kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın resmi açıklama olur. O mevkide ve diğer mevkilerde, istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız."

"TUTABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

"TUTABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

"Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez, teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de Montella da kadroya davet edecektir. Ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olacak."

"AMARTEY 6 NUMARA OLABİLİR"

"AMARTEY 6 NUMARA OLABİLİR"

"Amartey, Hatay maçında 6 numarada oynadı, çok iyiydi. Kopenhag'da da 6 numara olarak çok iyi oynadı. Sakatlıktan sonra ağırlaştı diye stopere çektiler. İstediği zaman yine o iyi 6 numara olabiliyor."

"HOCAMIZ TRANSFER İSTİYOR"

"HOCAMIZ TRANSFER İSTİYOR"

"Hocamızın beklentisi oyuncu alımı. Oyuncu satışıyla ilgili hocadan bir şey gelmedi. Kadroda ayrılan bazı genç oyuncular var performansıyla alakalı. İlk 11 ve yedeklerden çok fazla bir ayrılık olacağını düşünmüyorum."

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Süper Lig Feyyaz Uçar Semih Kılıçsoy son dakika beşiktaş süper li
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