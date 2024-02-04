Herkes şaşkına döndü! Feyyaz Uçar'dan derbinin ardından Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması: Elimizde tutamayız!

RENATO SANCHES & JAMES RODRIGUEZ

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da bitti, biz de devam ediyor. Arayışlarımız var. Bugün bir oyuncu geldi. Nottingham Forest'ın kaptanı ve lider bir oyuncu. Onu 2 kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın resmi açıklama olur. O mevkide ve diğer mevkilerde, istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız."