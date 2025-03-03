Herkes Sergen Yalçın'ın sözlerini konuşuyor! Şampiyonu canlı yayında 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken 26. haftada lider Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşamıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Antalyaspor karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek fırsatı tepmedi ve puan farkını 4'e düşürmeyi başardı.
Şaampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılırken Sergen Yalçın da bu rekabete dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Okan Hoca'yı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi herhalde, hamlelerden dolayı yüklendiler halde. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı?"
"Avrupa'da zaten bir başarı yok. Galatasaray, Young Boys'a elendi. Tamam bu ciddi bir problem. Elendiği takım, Galatasaray seviyesinde değil. AZ de Galatasaray'ı eledi. Kupayı alacağız, final oynayacağız diye cümle kurarsan... Galatasaray'ın bu kadroyla final oynaması mümkün değil demiştim."
"Nerede sağ kenar, nerede sol kenar? Konuşalım. Çok yetenekli oyuncular var deniyor, nerede? Hocam yok yok! Galatasaray devre arasında ne yapmalı dediniz, ben kenar oyuncusu alsınlar dedim. Kenar oyuncusu yok dedim. Galatasaray'da performanslar maksimum seviyede, biraz aşağı düşünce bu oyuncular çekilmez."
"Son 6 maç 1 galibiyeti var Galatasaray'ın. Fenerbahçe maçı 0-0, Konya maçı 0-0, Kasımpaşa maçı 3-3. Galatasaray'ın 3 yediğine bakma, 3 daha yerdi."
"Bir eleştiri olacaksa Galatasaray ile ilgili; şampiyonluğa oynuyorsun 3 tane yiyorsun, 3-4 tane daha yersin. Bu çok büyük problem. Galatasaray, gidip AZ'den de 4 tane yedi. Ciddi bir savunma sorunu var. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe, takım savunmasını çok iyi yapıyor ve pozisyon vermiyor."
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