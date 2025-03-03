Herkes Sergen Yalçın'ın sözlerini konuşuyor! Şampiyonu canlı yayında 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

"FENERBAHÇE ÖYLE DEĞİL"

"Bir eleştiri olacaksa Galatasaray ile ilgili; şampiyonluğa oynuyorsun 3 tane yiyorsun, 3-4 tane daha yersin. Bu çok büyük problem. Galatasaray, gidip AZ'den de 4 tane yedi. Ciddi bir savunma sorunu var. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe, takım savunmasını çok iyi yapıyor ve pozisyon vermiyor."