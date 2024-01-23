Herkes sustu, taraftar konuştu! Beşiktaş'ta Adana Demirspor beraberliği sonrası stat o sözlerle inledi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası bu hafta da 10 kişi kalan Adana ekibine karşı puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da maçın ardından tribünlerden yönetime ve oyunculara beklenmedik bir tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da tepki gösterdi.
Beşiktaşlılar yalnızca tribünde değil sosyal medyada da gösterilen performansa oldukça tepkiliydi.