SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Herkes sustu, taraftar konuştu! Beşiktaş'ta Adana Demirspor beraberliği sonrası stat o sözlerle inledi

Herkes sustu, taraftar konuştu! Beşiktaş'ta Adana Demirspor beraberliği sonrası stat o sözlerle inledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.01.2024 22:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-Beyazlı ekipte tribünde bulunan taraftarlar maç sonunda başkan Hasan Arat'a seslendi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası bu hafta da 10 kişi kalan Adana ekibine karşı puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da maçın ardından tribünlerden yönetime ve oyunculara beklenmedik bir tepki geldi.

"HASAN ARAT TRANSFERLER NEREDE?"

goztepe-maci-biletleri-satisa-sunuldu_705x400

Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA KAYNIYOR

kmkmkm

Beşiktaşlılar yalnızca tribünde değil sosyal medyada da gösterilen performansa oldukça tepkiliydi.

İŞTE MAÇ SONRASI TEPKİLER...
Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor tribün son dakika beşiktaş tepki Süper Lig 10 erden süper li iyet son dü
En Çok Okunan Haberler
EK ZAM EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | SSK’lısı Bağ-Kur’lusu memura eşitlendi! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacaktı! 2000 öncesi emekliler için 1367 liralık fark

EK ZAM EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | SSK’lısı Bağ-Kur’lusu memura eşitlendi! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacaktı! 2000 öncesi emekliler için 1367 liralık fark

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...

Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...

Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı! Beşiktaş'ta kötü gidiş sürdü

Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı! Beşiktaş'ta kötü gidiş sürdü

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi

Beşiktaşlı isim oyundan çıkarken ıslıklandı!

Beşiktaşlı isim oyundan çıkarken ıslıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.