Herkes sustu, taraftar konuştu! Beşiktaş'ta Adana Demirspor beraberliği sonrası stat o sözlerle inledi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası bu hafta da 10 kişi kalan Adana ekibine karşı puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da maçın ardından tribünlerden yönetime ve oyunculara beklenmedik bir tepki geldi.

"HASAN ARAT TRANSFERLER NEREDE?"

Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA KAYNIYOR

Beşiktaşlılar yalnızca tribünde değil sosyal medyada da gösterilen performansa oldukça tepkiliydi.

İŞTE MAÇ SONRASI TEPKİLER...

