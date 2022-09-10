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Hollanda'da Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz fırtınası! Biri asist yaptı, diğeri adeta füze attı...

10.09.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ligi Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fortuna Sittard'da forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, karşılaşmaya damga vurdu. 62. dakikada oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın asistinde attığı golle takımını öne geçirdi. İkilinin performansı, Hollanda'da gündem oldu.

Hollanda Ligi Eredivisie'de 6. hafta karşılaşmasında NEC Nijmegen, Fortuna Sittard'ı konuk etti. Goffertstadion'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sittard'ın golü 71. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Nijmegen'in sayısı ise 90+4. dakikada Pedro Marques'ten geldi. Mücadeleye 80. dakikada dahil olan Doğan Erdoğan, 85. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Nijmegen, üst üste 4. beraberliğini aldı ve 7 puanla 8. sırada yer buldu. Bu sezon ilk puanını alan Nijmegen ise son sırada kaldı.

Fortuna Sittard, gelecek hafta Excelsior'u konuk edecek. Nijmegen ise Utrecht deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ VE OĞUZHAN ÖZYAKUP DAMGASI

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Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.

Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz, taraftarların beğenisini topladı ve ayrıca Oğuzhan Özyakup'un golünde asisti yapan isim oldu.

OĞUZHAN'DAN FÜZE

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Müsabakanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup ise takımıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı vermiş oldu.

Deneyimli futbolcu, 71. dakikada Burak Yılmaz'dan aldığı pas sonrasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Özyakup'un füzesi, Hollanda'da futbolseverler tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arsında yerini aldı.

BURAK YILMAZ FOTOĞRAFLARI

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Fortuna Sittard Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz NEC Nijmegen asist gol sarı kart ligi
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