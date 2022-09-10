Hollanda'da Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz fırtınası! Biri asist yaptı, diğeri adeta füze attı...

Hollanda Ligi Eredivisie'de 6. hafta karşılaşmasında NEC Nijmegen, Fortuna Sittard'ı konuk etti. Goffertstadion'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sittard'ın golü 71. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Nijmegen'in sayısı ise 90+4. dakikada Pedro Marques'ten geldi. Mücadeleye 80. dakikada dahil olan Doğan Erdoğan, 85. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Nijmegen, üst üste 4. beraberliğini aldı ve 7 puanla 8. sırada yer buldu. Bu sezon ilk puanını alan Nijmegen ise son sırada kaldı.

Fortuna Sittard, gelecek hafta Excelsior'u konuk edecek. Nijmegen ise Utrecht deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ VE OĞUZHAN ÖZYAKUP DAMGASI

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.

Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz, taraftarların beğenisini topladı ve ayrıca Oğuzhan Özyakup'un golünde asisti yapan isim oldu.

OĞUZHAN'DAN FÜZE

Müsabakanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup ise takımıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı vermiş oldu.

Deneyimli futbolcu, 71. dakikada Burak Yılmaz'dan aldığı pas sonrasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Özyakup'un füzesi, Hollanda'da futbolseverler tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arsında yerini aldı.