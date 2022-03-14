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  4. İbo Show'da filtre bombası! "Filtreden kimlerin konuk olduğunu seçemiyorum"

İbo Show'da filtre bombası! "Filtreden kimlerin konuk olduğunu seçemiyorum"

14.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekrana dönmesiyle yeniden başlayan İbo Show'da konukların önüne geçen bir konu vardı: Filtre... Ekranda filtre yapıldığını iddia edilen seyirciler İbo Show'la dalga geçti.

Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show'da her hafta bomba anlar yaşanıyor. Son olarak Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay'ın konuk olduğu İbo Show'u izleyenler gözlerine inanamadı.

HERKES DALGA GEÇTİ

İbo Show’un yeni bölümünde kullanılan “filtre” izleyicilerin adeta algısıyla oynadı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda herkesin filtreli olması dalga konusu oldu.
Sosyal medyada yaptığı filtrelerle sık sık dalga konusu olan Seren Serengil'in konuk olduğu hafta böyle bir olayın yaşanması izleyicilerin "Seren istedi galiba" yorumları yapmasına sebep oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil İbo Show
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