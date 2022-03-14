İbo Show'da filtre bombası! "Filtreden kimlerin konuk olduğunu seçemiyorum"

Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show'da her hafta bomba anlar yaşanıyor. Son olarak Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay'ın konuk olduğu İbo Show'u izleyenler gözlerine inanamadı.

HERKES DALGA GEÇTİ

İbo Show’un yeni bölümünde kullanılan “filtre” izleyicilerin adeta algısıyla oynadı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda herkesin filtreli olması dalga konusu oldu.