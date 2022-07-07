İç Anadolu'da sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

NİĞDE (AA) - Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti.

Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan, sendika üyeleri ve doktorların katılımıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, sağlık emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini, aksi halde sağlık hizmeti sunmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer ise sağlıkta şiddetin basit bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Bu mesele sadece sağlık camiasının değil tüm Türkiye'nin meselesidir." dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Kayhan Soylukan da sağlıkta şiddetin kesin olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

- Yozgat

Yozgat Şehir Hastanesi'nde basın açıklaması yapan Hekim Birliği Sendikası Yozgat Temsilcisi Dr. Muhammet Deniz, Karakaya'nın görevi başında vahşice katledilerek hayattan ve sevdiklerinden koparıldığını ifade etti.

Doktor ve sağlık çalışanlarının daha iyi hizmet vermek ve en önemlisi yaşamak ve yaşatmak için tepkilerini dile getirdiklerini anlatan Deniz, "Bundan dolayı 2 gün acil olmayan hizmetleri erteliyoruz." diye konuştu.

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı da sağlık çalışanlarının şiddet sarmalından bir an önce kurtarılması gerektiğini kaydetti.

- Kırşehir

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, "Ekrem Karakaya örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor. Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz. Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim?" ifadelerini kullandı.

Tük Sağlık Sen, Hekim-Sen ve Genel Sağlık Sen'in Kırşehir Şubeleri de basın açıklaması yaparak, saldırıyı protesto etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerinde bir araya gelen hekimler ve sendikalar saldırıya tepki gösterdi.

Dr. Neslihan Şebin, "Bugün en zoru, ciğerimiz yanıyor. Dik durmaya çalışıyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından hekimler, Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini alkışla protesto etti.

Öte yandan, Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığınca Yüksek İhtisas Hastanesi önünde de basın açıklaması yapıldı.

- Kayseri

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Karakaya'nın görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin tüm sağlık camiasını derinden yaraladığını belirtti.

Bu olayın, yaptırımların ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerekliliğini bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Ünal, "Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi ve her türlü silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmamasını zorunlu hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

- Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan sağlıkçılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Doktorlar ve sağlık çalışanları daha sonra alkışlar eşliğinde Atatürk Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, burada yaptığı açıklamada, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine artık tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

Hekim Birliği Sendikası Şube Başkanı Sedat Özbay ise yaşanan saldırıyı kınadı. Doktorlar daha sonra önlüklerini çıkarttı.

Programa CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da katıldı.

Medicana Sivas Hastanesi'nde de bir araya gelen doktorlar da saldırıyı protesto etti.

Burada açıklama yapan hastanenin kardiyoloji uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi adına adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Türk Sağlık-Sen Sivas Şubesi üyeleri de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi.

- Nevşehir

Sağlık-Sen Nevşehir Şubesi Başkanı Hakan Gündüzpolat, Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, "Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz. Başka canlar yanmasın istiyoruz. İşimizi korkmadan, emniyet içinde yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de bazı doktorlar saldırıya tepki göstermek amacıyla iş bıraktı.