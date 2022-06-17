İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

NİĞDE (AA) - Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta öğrenciler karne sevinciyle yaz tatiline başladı.

Niğde'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 69 bin 144 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, karnelerini almak için okullarına geldi, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Selçuk İlkokulunda öğrencilere karne verdi.

Koç, gazetecilere, "Geleceğimiz olan yavrularımıza güveniyoruz. Hepsini tebrik ediyorum, yaz tatilini verimli geçirmelerini, dinlenmelerini, büyüklerini ziyaret etmelerini ve önümüzdeki seneye hazırlık olması bakımından kendilerini sıkmadan kitap okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de 230 okulda 46 bin 763 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulunda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisinin sergilendiği törende, Tekbıyıkoğlu ve bir öğrenci çiçek dikerek can suyu verdi. Ardından sınıfları gezen Tekbıyıkoğlu ve Telefoncu, karnelerini verdiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Tekbıyıkoğlu, törenin ardından gazetecilere, çocukların ve öğretmenlerin uzak kaldıkları okullarına bu yıl yeniden kavuştuklarını belirterek, "Velilerimizde de aynı heyecan vardı. Öğrencilerimizin tatilde de eğitimden uzak kalmamalarını bekliyoruz." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir'de, İncekaralar İlkokulundaki törene Vali İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Murat Süt, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ve öğretmenler katıldı.

Vali Becel, tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulunduğu öğrencilere, boş zamanlarında kitap okuyarak bilgi dağarcıklarını geliştirmelerini önerdi.

Öğrencilerin aileleri de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Nevşehir’de 61 bin 734 öğrenci karne aldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de 42 bin 562 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende Vali Hüdayar Mete Buhara, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet İşleyen ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Buhara ve Genel Müdür Gül, sınıflarda öğrencilere karnelerini takdim ederek, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Kayseri

Kayseri'de Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulunda düzenlenen törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, sınıfları gezerek öğrencilere karne verdi.

Teltik, karne dağıtımının ardından gazetecilere, Kayseri'de 321 bin öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini söyledi.

Kendilerine emanet edilen çocukları ailelerine teslim edeceklerini belirten Teltik, "21 bin öğretmenimiz de karne dağıttı. 15 günlük hizmet içi eğitimden sonra onlar da tatile girecek. Pandemiden dolayı sıkıntılı günler de yaşadık. Öğretmenlerimiz fedakarca çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyü ilk ve ortaokulunda karne törenine katılan Vali Ziya Polat, öğrencilere karne dağıttı.

Polat, yaz tatilinde öğrencilere dinlenmelerini ve eğlenmelerini önererek, "Özellikle boş zamanlarımızı mutlaka kitap okuyarak değerlendirelim. Anne ve babanız tarlaya çalışmaya gittiğinde zaman zaman siz de gidin, onların ne zorluklar çektiğini görün ve onlara yardım edin." dedi.

Törene, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve veliler katıldı.

- Sivas

Sivas'ta il genelinde ilkokul ve orta öğretim kademesinde 115 bin 869 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Danişment İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ile Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan katıldı.

Karne dağıtan Şimşek, Topgül ve Arslan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.